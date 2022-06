20 Jahre Firmenjubiläum bei Alpewa

5 Fragen an Patrick Ploner

Foto: © Steffi Andolfato

5 Fragen an Gentjan Kajana

Foto: © Steffi Andolfato

Dafür möchte sich das Unternehmen – welches bereits in dritter Generation als Referenz im metallverarbeitenden Sektor tätig ist, bedanken.Was die beiden Kollegen bis heute motiviert und welches ihr spannendstes Erlebnis war, erzählen sie im Interview mit STOL.Mein Arbeitsbeginn war im Juli 2002.Ich bin als Verwaltungs- und Personalleiter im Unternehmen zuständig.In 20 Jahren passiert viel, da ist es schwierig sich auf ein paar Highlights zu reduzieren, wir haben Filialen in Brescia, Österreich und Deutschland eröffnet, den Umsatz wie auch die Anzahl des Personals verdoppelt. Neu dazugekommen ist der Erwerb neuer Lagerhallen im Hauptsitz in Bozen, es gibt also viel Erfolgsgeschichten zu erzählen.Die Herausforderung der Personalwelt ist aktuell sicherlich, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, entsprechende Mehrwerte zu schaffen, um neue Mitarbeiter zu finden und das bestehende Team zu binden und zu fördern.Ein aktives Mitglied und Entscheidungsträger zu sein, in einem großartigen Team zu arbeiten und ständig neue Herausforderungen meisten zu müssen.Mein Arbeitsbeginn war im Jahre 2002.Ich bin im Lager und in der Produktion zuständig, helfe auch in anderen Bereichen aus, so kann es durchaus vorkommen, dass ich mit unserem LKW unterwegs bin und Waren an Kunden ausliefere.Ich habe damals als Hilfskraft angefangen, mittlerweile gehöre ich zu den Erfahrensten des Unternehmens, mir gefällt vor allem mein abwechslungsreicher Arbeitstag, keiner gleicht dem anderen, das macht es spannend.Das ist schwer zu sagen, aber ich hoffe auf weitere positive Ereignisse.Mir gefällt es, dass man sich jederzeit auf meine Verfügbarkeit und Hilfe verlassen kann, da ich allen meinen Kollegen in allen Bereichen ein helfen kann. Die Arbeit im Team macht mir Spaß.