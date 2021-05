-20% Opening Special in den Südtiroler Falkensteiner Hotels

Traditionshaus: Von hier aus starten Sie täglich zu neuen Südtirol-Erlebnissen. Und nach einem Tag voller neuer Eindrücke empfangen wir Sie in behaglichem Ambiente und mit herzlicher Gastlichkeit.

Urlaub für alle Von Jung bis Alt, Familien, Freunde oder verliebte Paare. Ein toller Mix an Gästen, die eins gemein haben: Sie sind unternehmungslustig und weltoffen.

Experience Südtirol: Was uns ausmacht? Die einmalige Lage in der Ski- und Wanderregion Gitschberg-Jochtal, die uns umgebende Natur, unsere Genusskultur und unser Aktiv-Programm.

Autofreier Urlaub: Ankommen und jeden Tag Südtirol neu entdecken – ganz ohne Auto. Mit der AlmencardPlus nutze Sie alle Aufstiegsanlagen unserer Ferienregion sowie die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei.

Genuss & Gourmet: Südtirol geht durch den Magen. Weil hier nicht nur alpin und mediterran miteinander verschmilzt, sondern auch die einmalige einfache Landesküche mit raffinierter Gourmetkulinarik.

Acquapura SPA: Wer viel unternimmt, soll hinterher auch entspannen: im beheizten Innen- und Außenpool und der großzügigen Saunalandschaft mit exklusiver Erlebnissauna.



Auf was Sie sich in unserem Falkensteiner Hotel in Antholz freuen können:



Neue Suiten mit Romantiklounge, hochwertig renovierte Zimmer im modern-alpinen Stil und neuem Restaurantbereich

Adults Only Hotel für ungestörte Zweisamkeit

Originale Vespas mit Picknickkorb (auf Anfrage) für romantische Ausflüge

Idyllische Lage: Ruhiger Rückzugsort zum Relaxen aber auch idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren im Antholzer Tal

2 km vom Hotel, Südtirols schönster Geheimtipp, der Antholzer See

Gin & Tonic Bar bei gemütlichen Lagerfeuer im hoteleigenen Wald

Kulinarik: aus natürlichen und regionalen, der Jahreszeit entsprechenden Zutaten kreieren wir authentische alpin-mediterrane Köstlichkeiten

Beheizter Innen- und Außenpool, verschiedenen Saunen und SPA-Angebot

Mit unserem Sunshine-Bonus Angebot profitieren Sie von bis zu -20% auf Ihren Urlaub im Mai und im Juni inkl. ¾ Pension.Auf was Sie sich im Falkensteinerhof freuen können: