2.000 Gäste am vergangenen Wochenende

Ich denke, es war und ist ein wichtiges Signal an die Bevölkerung, die Mitarbeiter und die gesamte Wirtschaft des Burggrafenamtes. Die Menschen müssen wieder eine Perspektive bekommen. Wir hatten das Ziel, dass die Therme Meran trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen ein Erlebnis bleibt.Derzeit sind der 30.000 m² große Thermenpark mit den 10 Outdoor-Pools, die Gastronomiebereiche im Park und auf dem Thermenplatz sowie der Shop und das MySpa geöffnet. Im Moment noch geschlossen bleiben müssen die Badehalle, die Saunen sowie der Inhalationsbereich. Aber wir hoffen, auch diese Bereiche bald öffnen zu können.Unser Ziel war es, dass sich die Gäste sicher, aber nicht kontrolliert fühlen. Ich denke, das ist uns gut gelungen. Die ersten Rückmeldungen sind sehr positiv und auch anfangs skeptische Gäste sagten uns, sie hätten den Aufenthalt im Thermenpark sehr genossen. Wir legen großen Wert auf Hygiene, so werden etwa die Toiletten alle 2 Stunden und die Liegen bei der Rückgabe desinfiziert. Und im Thermenpark stehen eigene Mitarbeiter für Infos und Hilfestellung bereit.Ganz klar: nein. Wir haben als einer der ersten Betriebe geöffnet, damals war es noch nicht so eindeutig. Heute ist die Regelung klar: keine Maske im Wasser.Ja genau. Krisen bedeuten auch Chancen. Wir haben z.B. eine App entwickelt, mit der man direkt von seinem Liegeplatz aus verschiedene Speisen und Getränke im Self Service bestellen kann. Sobald die Picknickbox bereitsteht, erhält der Kunde eine Nachricht. Der Kunde kann seine Bestellung ohne Wartezeiten abholen und wir vermeiden Menschenansammlung im Self Service.

