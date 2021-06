23. Blauburgundertage Südtirol

Die Weindörfer Neumarkt und Montan sind auch heuer vomAustragungsort der Blauburgundertage. Das Programm ist vielfältig und eröffnet am Samstag mit der95 Weinproduzenten haben ihre Blauburgunder Jahrgang 2018 eingereicht, 35 Önologen aus ganz Italien haben Ende April alle Weine blind und in unterschiedlichen Sequenzen verkostet und bewertet. Für die Auswertung zeichnete das Versuchszentrum Laimburg verantwortlich.Das Ergebnis freut alle Beteiligten: „Blauburgunder aus Aosta, Südtirol und dem Trentino haben das Finale erreicht. Punktemäßig liegen die Finalweine - insbesondere die TOP10 - sehr eng beieinander“, fasst Ines Giovanett, Präsidentin des Vereins Blauburgundertage Südtirol das Urteil der Jury zusammen.Die Pinot Noir folgender Produzenten (in alphabetischer Reihenfolge) erreichten ebenso das Finale:: Grosjean Vins: Brigl Josef, von Blumen, Castelfeder, Erste + Neue, Klosterhof, Meran, Muri-Gries, Plonerhof, Schreckbichl: Cantanghel, Cavit, Riva del GardaAlle am Wettbewerb eingereichten Blauburgunder können verkostet werden. In einer Masterclass stellen die TOP10 Produzenten der Siegerweine des Vorjahres ihre Blauburgunder 2017 vor. Für den Einlass sind eine vorherige Online-Anmeldung auf der Website www.blauburgunder.it und der CoronaPass notwendig.im Klösterle in Laag/NeumarktEinlass für je 2,5 Stunden und 40 Personen