24 kunterbunten Adventslichter

Ohne Corona-Pandemie würde sich die Algunder Musikkapelle in diesen Wochen intensiv auf das Dreikönigskonzert am 6. Jänner im Kursaal von Meran vorbereiten. Doch so musste das Konzert zum ersten Mal seit fast 70 Jahren abgesagt werden.Da kam der Algunder Musikkapelle die Anfrage von Vizebürgermeisterin Alexandra Ganner und Gabriela Pircher Kuenz vom Verein @Algund Familien kunterbunt gerade recht.Bernhard Christanell – im Vorstand der Musikkapelle unter anderem verantwortlich für die Medienarbeit, erzählt: „Wir haben einen Rundruf unter unseren Mitgliedern gestartet – und sofort viele Zusagen erhalten.Am Ende haben wir fast 30 Videos von 16 verschiedenen Ensembles und Solisten gesammelt – also mehr als wir eigentlich gebraucht hätten und dies trotz Pandemie und Auftrittsverbot! Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass auch mehrere Beiträge von Mitgliedern mit dabei sind, die aus Studien- oder Arbeitsgründen die meiste Zeit im Ausland leben. So wurden zwar die Beiträge vor allem in Algund oder in Gratsch aufgenommen, aber wir haben auch Videos aus Seattle (USA), Nancy (Frankreich) und Wien in unserer Sammlung“.„Der unerwartet große Erfolg der „liegt aber auch darin, dass die Palette der Beiträge so vielfältig und bunt, für Klein und Groß gestaltet wurde. Es wird gebastelt, geturnt, gekocht, gebacken, gesungen, gelesen“, erzählt der Direktor des Thalguterhauses Markus Wolf, der die Beiträge von HGV, Kindergärten, Musikern, Grund- und Mittelschule eingesammelt hat.In den „“ findet man zudem spannende und wissenswerte Thematiken vom Südtiroler Kneippverband. Davon mehr in der nächsten Woche….

som