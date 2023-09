25 Jahre Energytech

Foto: © www.guenterstandl.de

Ein weiterer bedeutsamer Moment war der Beitritt als Junior Partner von Manuel Pallua im Jahr 2016, von Manuel Fischnaller im Jahr 2019 und von Martin Rossi und Marco De Fina ab dem Jahr 2022.Ein Schwerpunkt der Arbeit von Energytech liegt seit jeher in der Bestrebung, den Produktionsfaktor Energie gewinnbringend, im ökonomischen und im ökologischen Sinn, einzusetzen.Oberstes Ziel ist eine nachhaltige Anlagenplanung mit möglichst hoher CO2-Neutralität. Das Unternehmen ist bestrebt, klimaneutrale Anlagen auf dem aktuellen Stand der Technik zu planen und zu realisieren, wobei der Faktor Kosten – Nutzen immer präsent ist.„Bei unserem Firmenjubiläum haben wir bewusst den Fokus auf die heute und in Zukunft zu machenden Arbeit gelegt. Wir wollen uns also nicht auf getaner Arbeit und auf erreichten Zielen ausruhen, sondern es geht uns mehr denn je darum, unseren Beitrag zu leisten für eine nachhaltige Transformation der technischen Gebäudeausrüstung, der Anlagentechnik und der Energiewirtschaft allgemein“, betont das Unternehmen.Dazu wolle Energytech nach der Jubiläumsfeier auch eine Schrift verfassen und auf dem Postweg und digital verteilen „für die uns mehrere vorausschauende und vorangehende Personen aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft bereits Beiträge übermittelt haben“. Dieses Buch habe man ganz bewusst nicht „Festschrift“ genannt, sondern „Energy Book“, um zu betonen, dass es mehr denn je darum geht, die notwendigen Schritte im Sinne einer „enkeltauglichen“ Entwicklung zu setzen und mit Energie, Nachdruck und Geschwindigkeit von den Konzepten ins Tun zu kommen.„Mit einem engagierten Team von 19 Fachleuten blicken wir stolz auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Auf eine Zukunft voller Innovation und Nachhaltigkeit!“, freut sich Energytech.STOL ist beim Jubiläum on Tour und zeigt die besten Bilder.