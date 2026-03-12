<b>Ein Blick in die Geschichte<\/b><BR \/><BR \/>Die heutige Waldhütte wurde im Jahr 2001 neu gebaut und hat sich seitdem zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Gäste entwickelt. Über die Jahre wurde sie zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Region.<BR \/><BR \/>Großen Anteil an dieser Entwicklung haben Steffi und Armin, die die Waldhütte über viele Jahre mit persönlichem Einsatz geprägt haben. Durch ihr Engagement ist die Hütte zu dem Ort geworden, den viele heute kennen und schätzen.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73907598_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Gemeinsam feiern<\/b><BR \/><BR \/>Das Jubiläumswochenende würdigt nicht nur die Geschichte der Waldhütte, sondern ist vor allem ein Fest für die Gemeinschaft. Mit Live-Musik, guter Stimmung und vielen bekannten Gesichtern verspricht die Feier am 14. und 15. März zwei besondere Tage für alle Besucherinnen und Besucher.<BR \/><BR \/>Die Veranstalter freuen sich darauf, gemeinsam mit Gästen, Freunden und Unterstützern 25 Jahre Waldhütte zu feiern.<BR \/><BR \/>Die Waldhütte befindet sich im Skigebiet Ratschings-Jaufen gleich neben der Bergstation und ist von dort aus sowohl mit den Skiern als auch zu Fuß erreichbar.