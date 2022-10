25. Keschtnigl-Wochen in Feldthurns

Gebratene Kastanien dürfen bei den Keschtnigl-Wochen nicht fehlen. - Foto: © Helmut Moling

Feierliche Eröffnung der Keschtnigl-Wochen im Schlossgarten von Schloss Velturns. - Foto: © Helmut Moling

Die „Keschtn“ schmecken nicht nur hervorragend, sondern sind zudem auch reich an Stärke sowie wichtigen Nährstoffen und Vitaminen. Rund 3.300 Kastanienbäume umgeben das Dorf Feldthurns , welche dem Ort auch den Namen „Kastaniendorf“ verliehen haben.Bei den Keschtnigl-Wochen spielt diese Kulturfrucht die Hauptrolle und zum diesjährigen 25. Jubiläum wird das abwechslungsreiche Rahmenprogramm sogar noch exklusiver!Eingeläutet werden die Keschtnigl-Wochen mit der Entzündung des Kastanienfeuers am Freitag, 14.10.2022 um 20:00 Uhr. Am nächsten Tag folgt die feierliche Eröffnung, welche zusammen mit demab 10:00 Uhr im Schlossgarten abgehalten wird.Weitere Highlights finden am 29. und 30. Oktober statt. Beimam Samstag werden ab 10:00 Uhr selbstgemachte Produkte präsentiert sowie traditionelles Handwerk vorgeführt. Entlang der Feldthurner Dorfgasse gibt es Spezialitäten aus der bäuerlichen Küche und dem Weinkeller, frisch gebratene Kastanien und hofeigene Produkte.Den Höhepunkt bildet das Kastanienfestam 30. Oktober. Von 10:00 – 18:00 Uhr werden entlang der Dorfgasse viele typische Spezialitäten aus Küche und Keller sowie frisch gebratene Kastanien angeboten. Für Unterhaltung sorgen die Musikgruppen „Feldthurner Tanzlmusig“ und „Hopfenmusig“ sowie die Garner Schuhplattler.Für die Kleinen wird bei der Laurentiuskirche ein tolles Kinderprogramm (11:00 – 15:30 Uhr) angeboten.Den Abschluss der Keschtnigl-Wochen bildet die Veranstaltungam Samstag, 05.11.2022 ab 16:00 Uhr im Castaneum. Bei verschiedenen Stationen werden nationale und internationale Kerner verkostet, dazu werden Köstlichkeiten von der Kastanie gereicht. Abschließend wird der Abend bei einem Chill-out ausgeklungen.Alle weiteren Infos zum Programm unter www.keschtnigl.it