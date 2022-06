3 weitere Tipps zur Plakatgestaltung

Farbkonzepte und Kontraste

Bild links: Bitte vermeiden! – Bild rechts: So geht’s richtig! - Foto: © .First Avenue

Beleuchtung und verschiedene Drucktypen

Bild links: Day&Night bei Tag – Bild rechts: Day&Night bei Nacht - Foto: © .First Avenue

Impact bei der Auswahl der Positionen

Mit dem richtigen Konzept und der richtigen Gestaltung bringen sie Ihre Werbebotschaft direkt zum Kunden und bleiben dabei im Gedächtnis. Die Umsetzung birgt jedoch so einige Schwierigkeiten: First Avenue hat für Sie, damit Ihre Plakate die gewünschten Ziele erreichen:Die richtige Farbwahl und klar gesetzte Akzente können Emotionen und Stimmungen hervorrufen – so können Farben die Blickrichtung der Kunden beeinflussen und lenken.Bevor man sich jedoch für eine Farbkombination entscheidet, sollte man bedenken, wo das Plakat ausgehangen wird – denn nicht jede Farbkombination passt zu jedem Ort. Beispielsweise sollten Sie sich vor einer grünen Landschaft besser nicht für die Farbe Grün entscheiden, ansonsten verschwimmt Ihre Botschaft mit dem Hintergrund und geht verloren. Zudem sollten Sie bei einem hellen Hintergrund auf eine helle Schriftfarbe verzichten. Entscheiden Sie sich in diesem Fall für Kontrastfarben!Ihre Werbebotschaft soll sowohl tagsüber als auch nachts gut sichtbar sein. Ein von hinten beleuchtetes Citylight Poster könnte hier die richtige Wahl sein. Beim Druck können Sie zwischen zwei Druckverfahren wählen: dem Offsetdruck oder dem Digitaldruck. Hier die wichtigsten Vor- und Nachteile:hochwertige Qualität mit gestochen scharfen Kanten, matte und starke Farben (sie ziehen direkt ins Papier ein), hohe Farbtiefe, beidseitig bedruckt, hoher Aufwand beim Druckverfahren, geeignet für mittlere und hohe AuflagenQualität hat sich in den letzten Jahren sehr verbessert, einseitig bedruckt (Vorderseite), hohe Flexibilität, Möglichkeit auf schnelle Lieferzeiten, geeignet auch für kleine Auflagen, Farben wirken bei Nacht oft milchiger (Wichtig: auf Kontraste achten)Bei Tag erkennt man zwischen einem Offset- und einem Digitaldruck beinahe keinen Unterschied. Bei Nacht hat der Offsetdruck jedoch die Nase vorne.Um Ihrem Plakat den letzten Schliff zu verleihen, ist das „Day&Night“-Plakat ideal: Der Druck erfolgt beidseitig, jedoch wird die Rückseite mit einem anderen Motiv bedruckt. Durch die Beleuchtung in der Nacht entsteht ein besonderer Effekt und Sie können zwei Botschaften vermitteln.Der Aushang der Plakate sollte natürlich an Orten erfolgen, an denen jeden Tag viele Kunden unterwegs sind – also für Sie strategisch wichtige Punkte an Südtirols Buswartehallen auf Hauptverkehrsachsen, Bus- und Zugbahnhöfen, Südtiroler Kinos oder Einkaufszentren. Durch die Sicherstellung einiger ausgewählter Positionen kann der Erfolg der Plakatkampagne zusätzlich gestärkt werden. Hierbei ist es für Kunden wichtig die Aushangpositionen auf die Zielgruppe, die Sprache und das Thema spezifiziert auszuwählen. Zudem können Sie den Impact auch durch die Anzahl der Flächen steigern – je mehr Flächen, desto mehr Sichtbarkeit.Kontaktieren Sie uns gerne – das Team von First Avenue setzt alles daran, dass Ihre Plakatkampagne zum Erfolg wird!P.S.: In unserem letzten Artikel finden Sie noch weitere 5 Tipps zur Plakatgestaltung – schauen Sie gerne vorbei.