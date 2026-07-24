Herausgeber Florian Gamper setzt seit Beginn auf unabhängige, verständlich aufbereitete und praxisnahe Fachinformationen. Die Jubiläumsausgabe verbindet dieses bewährte Konzept mit neuen digitalen Funktionen: QR-Codes führen zu weiterführenden Inhalten, die Vorlesefunktion wird laufend ausgebaut und erleichtert den Zugang zu den Informationen.<BR \/><BR \/>Gerade angesichts steigender Baukosten, neuer gesetzlicher Vorgaben und technischer Entwicklungen bietet der BAUFUCHS verlässliche Orientierung. Auf 256 Seiten behandelt das Handbuch alle wichtigen Themen – von Planung, Finanzierung und Rohbau über Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen bis hin zu Innenausbau und Außengestaltung. Schwerpunkte der Jubiläumsausgabe sind unter anderem die Wohnreform 2025 sowie zahlreiche praktische Tipps für Bauherren, Sanierer und Wohnungseigentümer.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338918_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die 256 Seiten starke Jubiläumsausgabe des BAUFUCHS mit zahlreichen Neuerungen ist ab sofort kostenlos in allen Gemeindebauämtern Südtirols, bei den Raiffeisenkassen, der Südtiroler Volksbank und der Sparkasse sowie bei allen Partnerbetrieben erhältlich.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen: <a href="https:\/\/www.baufuchs.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.baufuchs.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="ycaZvLja"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338921_image" \/><\/div>\r\n