Sand in Taufers - der Treffpunkt für Feinschmecker, für große und kleine Fans fröhlicher Feierabende.<BR \/><b>Acht Dienstage lang, vom 7. Juli bis zum 25. August<\/b>, verwandeln sich die Jungmannstraße, die Hugo-von-Taufers-Straße, die Rathausstraße, der Kammerlanderplatz <b>von sechs bis zehn<\/b> in eine lau(t)e Kulinarik- und Sommerfest-Location.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327677_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der festliche Auftakt erfolgt am 7. Juli gegen fünf abends: Eröffnung muss sein. Und dann laden acht Standlan voller lokaler & lukullischer Spezialitäten zum Schlemmen ein. <b>Special Acts<\/b> – Überraschung! – jeweils gegen sechs und neun setzen Akzente. <BR \/>Die passende Atmosphäre liefert ein Musikprogramm mit Künstlerinnen und Künstlern wie etwa <b>Helga Plankensteiner, Titlà, Die Seltsamen Senfsamen<\/b>, die die Abende stilvoll begleiten. Am Käse-Stand von <b>Martin Pircher<\/b> gibt’s selbstverständlich Delikatessen & Tipps vom Profi. <BR \/><BR \/>Die <b>Bauernlandzwerge<\/b> bieten Glitzertattoos und Spiele für die Kleinsten. Die Größeren dürfen Klettersteig, Waldbastelecke und das Bungee-Trampolin stürmen. Einen Schatz zu heben gilt’s im <b>Naturparkhaus<\/b>: und zwar immer bis halbzehn. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327680_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wer hingegen neugierig ist auf die Straßenküchen-Delikatessenrezepte, der findet zum Jubeljahr ein Jubelgeschenk: das <b>Straßenküchen-Rezepteheft<\/b>. Jedes Kulinarikstandl stellt darin eine seiner Spezialitäten vor. Standesgemäß und praktisch dazu – das <b>Besteckset<\/b> mit dem “Stroßnkuchl“-Logo drauf, zu erwerben als Souvenir.<BR \/>Wie immer an den Stroßnkuchl-Dienstagen sind Geschäfte, Shops, Bars & Szenekneipen an der Stroßnkuchl-Flaniermeile bis spätabends offen. Die kommode allerletzte Heimreise übernehmen die Öffis: um halbelf Richtung Norden, um viertelnachelf Richtung Süden.<BR \/><BR \/><b>Die Tauferer Straßenküche: Seit dreißig Jahren verbindet sie Genuss, Musik, Begegnung und Sommerstimmung zu einem besonderen und fröhlichen Sommerabendfest im Herzen von Sand in Taufers.<\/b><b>Mehr Infos unter:<\/b> <a href="https:\/\/www.ahrntal.com\/de\/urlaub-im-ahrntal\/veranstaltungen\/topevents\/tauferer-strassenkueche.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.ahrntal.com\/strassenkueche<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327683_image" \/><\/div>