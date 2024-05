30 Jahre Vertrauen in die Bauarbeiterkasse

Foto: © Bauarbeiterkasse

30 Jahre bei der Bauarbeiterkasse eingeschrieben sein, das heißt 30 Jahre Arbeit am Bau. Das ist eine Leistung! Da soll man kurz inne halten und einfach „danke“ sagen. In diesem Sinne ehrt die Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen alle ihre Mitglieder, Arbeiter wie Unternehmen, die seit 30 Jahren, Tag für Tag, mit ihrem Einsatz zur Entwicklung des Bauwesens beitragen und ihr Können unter Beweis stellen.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.Die Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen steht nun schon seit mehr als fünf Jahrzehnten an der Seite der Arbeiter und Unternehmer des Sektors, vertritt deren Interessen und trägt mit ihren Dienstleistungen zu deren Wohl bei. Derzeit zählt die Bauarbeiterkasse fast 17.000 eingeschriebene Arbeiter (39% gehören dem Handwerk und 61% der Industrie an), die bei 1.948 Unternehmen (34% Industrie- und 66% Handwerksbetriebe) beschäftigt sind. Geführt wird die Bauarbeiterkasse paritätisch von den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften im Baugewerbe.