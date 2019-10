31. Wohnbaumesse im Waltherhaus Bozen

Seit 31 Jahren ist die Wohnbaumesse im Bozner Waltherhaus ein vielbesuchter Treffpunkt für Bauwilligen. Sie kommen aus allen Landesteilen, um das unabhängige Informations- und Beratungsangebot gezielt zu nutzen, ganz gleich, ob es sich um junge Familien handelt, die sich ein Nest bauen wollen, oder um ältere Jahrgänge, die ihr Haus sanieren möchten. Man erfährt alles über die steuerlichen Absetzmöglichkeiten, die Vorschusszahlungen des Landes, die Landesbeiträge und die staatlichen Förderungen.





Das Herz der Infomesse bilden die Fachberatungen. Ob es um Energie- oder Baustofffragen, Planung, Finanzierung, Feng Shui oder Elektrosmog geht, hier bekommen Sie im Vieraugengespräch auf alle Fragen die passende Antwort. Weitere wertvolle Informationen bieten die Fachvorträge von namhaften Experten.Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die Themen Steuern, Finanzierung und Förderungen. Fachbetriebe aus ganz Südtirol bietet außerdem einen aktuellen Einblick in den Stand der Bautechnik und ermöglichen Vergleichsmöglichkeiten von Produkten und Angeboten rund um Bau und Sanierung.Die 31. WohnbauMesse öffnet ihre Tore am Samstag, 19 Oktober und steht allen Interessierten am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr kostenlos offen. Organisator und Träger der Wohnbaumesse ist das Bildungs- und Energieforum AFB Bozen, welches auch die Südtiroler Wohnbaufibel herausgibt. Das vollständige Programm der Wohnbaumesse finden Sie auf der Webseite des AFB unter www.wohnbaumesse.bz STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

som