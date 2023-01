4 Gründe warum auch kleinere Unternehmen Social Media brauchen

Sind denn die sozialen Netzwerke wirklich nur was für größere Unternehmen? Natürlich nicht! First Avenue hat dir hier 4 Gründe zusammengefasst, warum sich Social Media auch für kleinere Betriebe lohnt!Sei es im B2B oder B2C Bereich: Bevor Kund:innen etwas kaufen, informieren sie sich über ein Unternehmen stets vorher im Internet. Dein Webauftritt und dein Social Media Account, ist also wie deine Visitenkarte, durch die dich deine Kund:innen bewerten und sich für oder gegen dich entscheiden können. Heißt also: Wer seinen Onlineauftritt nicht pflegt, riskiert den Verlust von potenzielle Kund:innen.Durch das Übermaß an Werbung, was man heutzutage zu sehen bekommt, sind Kund:innen satt davon und beachten sie teilweise schon gar nicht mehr. Wie zeigst du also jemanden, dass du das richtige anbietest? Der Zaubertrick nennt sich: Pull-Marketing. Statt sonstige Werbung zu schalten, werden hier Social Media Posts mit Mehrwert geboten.Die Sozialen Netzwerke sind ideal dafür deine Kund:innen an dich zu binden. Denn sie bieten einige Vorteile:– Feedback erhalten– schnelle Antwort auf Fragen bekommen– als erstes von Neuheiten erfahrenKund:innen fühlen sich auf diese Weise von dir betreut und der Kontakt wird aufrechterhalten.Gerade zur Zeit des Fachkräftemangels sollte jede Möglichkeit genutzt werden, Mitarbeiter:innen zu finden. Deine offenen Stellen kannst du auch auf Social Media bewerben! Die Sozialen Netzwerke bieten eine gute Möglichkeit unzählige Kandidat:innen mit attraktivem Content, wie beispielsweise Arbeitnehmervorteile zu erreichen.