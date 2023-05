4 Tage ganz im Zeichen der Wirtschaft

Foto: © Domenico Salmaso

Am Donnerstag, 25. Mai beginnt wieder das 4-tätige Wirtschaftsfestival, das – über die ganze Stadt verteilt – zahlreiche Initiativen und Programmpunkte für Unternehmen und Fachleute, aber auch für Jugendliche und Familien bietet.Nach den 4 Etappen der „Road to Trento“, die die Themen der Veranstaltung zum ersten Mal in eine internationale Dimension geführt haben – von Lugano bis San Francisco, von Abu Dhabi bis Johannesburg (mit Initiativen, die von über 32.500 Streaming-Nutzern verfolgt wurden) – kehrt das Eichhörnchen nach Hause zurück. Die 18. Ausgabe des Trientner Wirtschaftsfestivals findet vom 25. bis 28. Mai statt und zwar mit der Gruppe „24ORE“ zusammen mit Trentino Marketing als Organisatoren.Der wissenschaftlichen Ausschuss unter dem Vorsitz von Fabio Tamburini, Chefredakteur von „Il Sole 24 Ore“ wählte für 2023 das Thema „die Zukunft der Zukunft. Die Herausforderungen einer neuen Welt“. Damit entschied man sich, die 4 Tage dem Nachdenken über die Zukunft zu widmen, um die Leitlinien des Wandels und die Herausforderungen der neuen Welt angesichts von Kriegen und geopolitischen Veränderungen, der Gefahr von Pandemien und des Energie- und Klimanotstands zu analysieren. Während dieser 18. Ausgabe werden in Trient die hellsten Köpfe der Wissenschaft, Meinungsführer und Experten aus den verschiedensten Disziplinen im Dialog mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft nach dem Kompass suchen, der es ihnen ermöglicht, angemessene Lösungen zu finden.Nach dem großen Erfolg der Ausgabe 2022 wird die Veranstaltung nach der bewährten Formel stattfinden: ein über die ganze Stadt verteiltes Festival, das in der Lage ist, die Bedürfnisse und Möglichkeiten von Unternehmen, Institutionen, Jugendlichen und Familien durch ein Programm zu vereinen, das neben den traditionellen Terminen wieder unzählige Initiativen bietet, die sich an ein breites Publikum richten. Das „FuoriFestival“, die große Neuheit, die bei der letzten Ausgabe unter großem Zuspruch des jüngsten und kreativsten Publikums eingeführt wurde, wird auch 2023 eine Reihe spezieller, kultureller, pädagogischer, aber auch unterhaltsamer Veranstaltungen anbieten. Ebenfalls mit dabei sind die Veranstaltungsreihe „Economie dei Territori“ , die „Begegnungen mit dem Autor“ bei über 30 Buchpräsentationen sowie das „Jugendfestival“ mit seinen abwechslungsreichen Formaten.