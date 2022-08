4 Tipps für erfolgreichen Video-Content

Mit unseren 4 Tipps und Tricks bringst du deinen Video-Content auf ein neues Level und erstellst im Handumdrehen erfolgreiche Beiträge, die deine Kunden begeistern werden:Deine Mitbewerber sind sicherlich schon auf Social Media präsent und werben für eine ähnliche Zielgruppe. Du sollten nun verfolgen, was deine Konkurrenten posten und was deiner Zielgruppe gefällt. Die Analyse dieser Posts dient dazu, das Verständnis der Nutzer zu optimieren. Der Inhalt der Wettbewerber kann dann an deine eigene Marke angepasst und im besten Fall verbessert werden.Nun solltest du deine potenziellen Kunden analysieren. Wer ist deine Zielgruppe? Welche Medien nutzen sie bevorzugt und was interessiert sie? All dies wirkt sich stark auf deine Marke und deine Videopräsenz aus.Du hast die Interessensbereiche deiner Zielgruppe bereits ermittelt und weißt, welche Kanäle du für deine Beiträge nutzen solltest. Videoinhalte sollten immer einen Mehrwert für den Betrachter bieten. Idealerweise wird eine Kombination aus Entertainment und Content geschaffen.Damit du maximale Wirkung erzielst, sollte nicht nur der Inhalt, sondern auch das Format und die Dauer deines Beitrags stimmen. Was das genau heißt, unterscheidet sich je nach Plattform. Ein absoluter Geheimtipp ist es, einen „Call To Action“ (CTA), also eine Handlungsaufforderung, in das Video einzubauen. Diese animiert den Nutzer dazu, beispielsweise deinen Onlineshop zu besuchen.Du bist nun bereit loszulegen und möchtest gleich das erste Video drehen? Ausgezeichnet! Kontaktiere uns gerne. Das First Avenue Team hilft dir dabei deine Videos zum Erfolg zu machen.