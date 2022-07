3 Vorteile beim täglichen Einkauf. Die neue App von Despar – täglich Geld sparen.

HERZPUNKTE SAMMELN UND SPAREN.

Einfach und unkompliziert -> bei jedem Einkauf an der Kassa den persönlichen Code seiner App zeigen. So erhält man mit jedem Einkauf automatisch Herzpunkte (Sammelpunkte). Diese können dann in Rabattgutscheine für den nächsten Einkauf umgewandelt werden. Beim Kauf der vielen, bekommt man an der Kasse noch mehr Herzpunkte dazu. Herzprodukte sind in der App, auf der Website, im Flugblatt sowie im Geschäft mit einem Quadrat gekennzeichnet.Die App-Nutzer erhalten wöchentlich exklusive Angebote, Gewinnspiele und Rabatte im 2-stelligen Prozentbereich, mit denen man noch mehr sparen - und regelmäßig bei Verlosungen teilnehmen kann. Sonderangebote und das digitale Flugblatt werden wöchentlich als erstes in der App veröffentlicht.Neben exklusiven Gutscheinen für z.B. Freizeitparks, Onlinekurse oder Museen bietet die App mehrere Spiele, mit denen man zusätzliche Herzpunkte gewinnen kann, wie u.a. das beliebte Südtirol Quiz.Für all das genügt es seinen persönlichen Code der App an der Kassa vorzuzeigen.Es gilt: je mehr gesammelte Herzpunkte, desto höher die Ersparnis. Die App istund kann in allen teilnehmenden Geschäften von Despar, Eurospar und Interspar in Südtirol und ganz Italien verwendet werden. Neue Mitglieder erhalten sofort einen Willkommensgutschein. Mehr Infos auf www.despar.it/de >>> Jetzt gratis downloaden