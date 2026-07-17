<b>Gemeinsam feiern: Die Jubiläumstermine 2026<\/b><BR \/><BR \/>Die Erfolgsgeschichte des beliebten Treffpunkts, der heute neben einer hervorragenden Pizzeria und Trattoria auch gemütliche Apartments bietet, soll gebührend zelebriert werden. An insgesamt vier Wochenenden im Sommer und Herbst verwandelt sich das Gasthaus in eine gemütliche Festzone für Freunde, Stammgäste und alle, die es noch werden wollen:<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>18.–19. Juli<\/b> (pünktlich zum runden Gründungsdatum!)<BR \/>•<\/TD><TD><b>22.–23. August<\/b><BR \/>•<\/TD><TD><b>26.–27. September<\/b><BR \/>•<\/TD><TD><b>10.–11. Oktober<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336026_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>Das Festprogramm für Genießer<\/b><BR \/><BR \/>An jedem dieser Wochenenden wartet ein besonderes kulinarisches Dankeschön auf die Besucher. Der <b>Samstag<\/b> steht ganz im Zeichen des geselligen Beisammenseins: Ab 17:00 Uhr startet der Aperitif, und von <b>17:00 bis 18:00 Uhr<\/b> lädt das Team herzlich auf ein Getränk ein.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> geht es zünftig weiter: Ab 10:00 Uhr wird zum traditionellen Frühschoppen geladen. Zwischen <b>10:00 und 12:00 Uhr<\/b> spendiert das Haus die Getränke sowie frische Weißwürste mit Brezen.<BR \/><BR \/>Ob auf ein kühles Bier, eine knusprige Pizza oder zum gemütlichen Ratscher – das Gasthaus Babsi steht seit vier Jahrzehnten für Herzlichkeit. Kommt vorbei und stoßt mit an!<BR \/><BR \/>Alle Infos zu den Terminen und den Apartments gibt es auf <a href="https:\/\/www.babsi.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.babsi.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336029_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336032_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336035_image" \/><\/div>\r\n