50 Jahre Assiconsult: „Lokal verwurzelt, global vernetzt“

Schätzt Risiken ein, wägt ab und trifft die nötigen Vorkehrungen – mit Sachverstand und persönlicher Note. Nicht wenige begleitete er von den ersten Gehversuchen auf dem heimischen Markt bis hin zum internationalen Erfolg. Kürzlich beging der Betrieb der Familie Stimpfl sein 50-Jahr-Jubiläum im Rahmen eines Festaktes. Am Sitz von Assiconsult in der Bozner Esperantostraße blickten die Stimpfls gemeinsam mit Geschäftspartnern, Weggefährten, Mitarbeitern und guten Freunden auf die ersten 50 Jahre des Unternehmens zurück. Mit der Ankündigung, dass auch die 3. Generation bei Assiconsult nachrücken wird, setzte die Inhaberfamilie zudem ein klares Statement in Richtung Zukunft.