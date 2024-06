50 Jahre Weingenuss in Olang

Spitzenköche Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser und Helmut Bachmann vom So-kocht-Südtirol Team werden die Gäste mit einer kulinarischen Kreation aus ihrem neuen Kochbuch „Passion Risotto“ verwöhnen.Nebenan leitet Gebhard Lechner eine exklusive Vergleichsverkostung von Burgunderweinen im Meatery Meatingpoint. Die Teilnahme ist auf 15 Weinliebhaber begrenzt. Tickets und Infos unter www.olang.com/exclusive Am Dienstag folgt das Bierleben in Olang mit acht Südtiroler Brauereien und Getränke Harpf, der in die Welt der Wit- und Saisonbiere einführt. Eine kulinarische Überraschungsverkostung rundet den Abend ab.An beiden Abenden bieten die Olanger Bäuerinnen selbstgemachte Krapfen an.Ein Fest für alle Sinne erwartet die Besucher des Wein- und Bierlebens in Olang. Weitere Infos und Tickets unter: www.olang.com/ticket STOL zeigt die schönsten Bilder.