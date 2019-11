51 neue Meister erhalten ihr Diplom

Der Meisterbrief ist die höchste Qualifikation, die in handwerklichen und gastgewerblichen Berufen erreicht werden kann. 42 Männer und 9 Frauen haben sich über mehrere Jahre in berufsbegleitenden Meisterkursen auf die verschiedenen Prüfungsteile vorbereitet und sind nun Meister ihres Berufs.





Die Palette reicht dabei von Bäckern, Damen- und Herrenschneidern, Elektrotechnikern, Gärtnern, Kfz-Mechatronikern, Küchenmeistern, Maler und Lackierern, Maurern, Schlosser und Schmieden, Schönheitspflegerinnen, Tiefbauern, Tischlern, Vergolderinnen bis hin zu Zimmerern.Landesrat Philipp Achammer wird im Beisein von Vertretern der Berufsgemeinschaften, Referenten, Familienangehörigen und Freunden die Meisterbriefe verleihen. Für den feierlichen Rahmen sorgen die Direktorin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Lehrlingswesen und Meisterausbildung.Die Meisterbriefverleihung findet am Freitag, 29. November, um 18.30 Uhr im Zentralbereich des NOI Techpark Südtirol in Bozen Voltastraße 13/A statt.Interessierte können um 18.00 Uhr bei der Eröffnung der neuen Meisterschule im Gebäude D1, 3. Stock dabei sein und die Räumlichkeiten besichtigen.STOL ist on Tour un d zeigt die besten Bilder.

