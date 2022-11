51. Mitgliederversammlung SKV: Köche treffen sich

Präsident KM Patrick Jageregger

Michil Costa referiert.

Das erste Mal seit 2019 findet die Versammlung wieder unter normalen Voraussetzungen. Mit dem neuen Präsidenten KM Patrick Jageregger, mit Sternegastronom Michl Costa Hotel La Perla, als Hauptreferenten und unter der Moderationsleitung von Florian Mahlknecht, wird die SKV-Mitgliederversammlung mit dem Motto „Vielfalt fördern, Neues wagen & Identität lieben!“ vollkommen neue Akzente setzen. Mit dem Ziel, eine Aufbruch Situation auszulösen.Das Impulsreferat des Präsidenten hat den Titel: „Vielfalt fördern, Neues wagen & Identität lieben! Die Herausforderung Gegenwart und Zukunft.“ Und Patrick Jageregger wird hier seine Leitlinien für die Zukunft aufzeigen, vermitteln und den Südtiroler Köchinnen und Köchen mit auf den Weg geben.Gerade mit der Wahl des Hauptreferenten Michil Costa als Visionär, Querdenker, Lebenskünstler und Umweltschützer unterstreicht Präsident Jageregger das Jahresmotto und zeigt auf, dass er neue Wege gehen möchte und gehen wird. Michil Costa als Hauptreferent setzt sich im seinem Impulsreferat mit folgenden Fragen auseinander: Müssen wir Kulinarik und Tourismus neu denken? Welche fachliche Kompetenz brauchen in Zukunft Südtiroler: innen im Kochberuf? Wie kann die Ausbildung (Schule und Betrieb) hier Zukunftsakzente setzen?Bereichert wird diese 51. Jahresversammlung des SKV mit ganz besonderen Überraschungsmomenten wie z.B. dem besonderen Momentum „PASSION, CREATIVITY & SUSTAINABILITY. INSPIRATION FOR THE FUTURE!“ Auch damit werden vollkommen neue Akzente und Impulse gesetzt. Mit dem Ziel, die Südtiroler Koch-, Küchen- und Gastronomiebranche mit einer entscheidenden Inspiration für die Zukunft zu überraschen.Weitere herausragende Höhepunkte sind die Auszeichnung der besten Kochlehrlinge „The Best Young Chefs of the South Tyrolean Cooks 2022 durch Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Auszeichnung des Ausbildungsbetriebes und des Ausbilders des Jahre 2022 durch Bildungslandesrat Philipp Achammer.Ein gesellschaftlicher Höhepunkt des Jahrestreffens der Gastroszene, ist der abschließende kulinarischer Szenetreff unter Freunden und Mitstreitern. Um Netzwerke zu pflegen und weiter auszubauen.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.