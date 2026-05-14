Es war im fernen Jahr 1966 – also genau vor 60 Jahren –, als die Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen gegründet wurde. Heuer feiern wir daher ihr 60jähriges Bestehen.<BR \/><BR \/>Dieses Jubiläum begehen wir im Rahmen eines Festes, das am Samstag, den 16. Mai, im H1 Eventspace der Messe Bozen stattfindet. Selbstverständlich wird dabei auch eine Geburtstagstorte angeschnitten und gemeinsam genossen.<BR \/><BR \/>Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet jedoch die Auszeichnung unserer Mitglieder für ihr Vertrauen und ihre langjährige Treue. 212 Arbeiter\/-innen und 56 Unternehmen werden dabei eine Ehrung erhalten. Diese Wertschätzung ist inzwischen zur Tradition geworden und die Feier zum Event für den gesamten Bausektor Südtirols. <BR \/><BR \/>STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309107_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die <a href="https:\/\/www.bauarbeiterkasse.bz.it\/#gsc.tab=0" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen<\/a> steht nun schon seit sechs Jahrzehnten an der Seite der Arbeiter\/-innen und Unternehmen des Sektors, vertritt deren Interessen und trägt mit ihren Dienstleistungen zu deren Wohl bei. Derzeit zählt die Bauarbeiterkasse fast 18.500 eingeschriebene Arbeiter (36% gehören dem Handwerk und 64% der Industrie an), die bei 2.000 Unternehmen (36% Industrie- und 64% Handwerksbetriebe) beschäftigt sind. Geführt und getragen wird die Bauarbeiterkasse paritätisch von den Arbeitgeberverbänden (Baukollegium, lvh.apa und CNA\/SHV) und den Gewerkschaften (Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil und ASGB-Bau) im Baugewerbe.