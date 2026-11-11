Was die Schule heute auszeichnet, ist eine starke Verbindung aus bewährten Werten und zukunftsweisenden Konzepten. Durch regelmäßige Evaluation, europaweite Projektpartnerschaften und die enge Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen bleibt das Schulleben lebendig und am Puls der Zeit.<BR \/><BR \/>Dabei nimmt Kultur einen besonderen Stellenwert ein – sie fördert Kreativität, Kritikfähigkeit und die Auseinandersetzung mit der Welt. Gleichzeitig bereitet die Schule ihre Schülerinnen und Schüler auf eine komplexe, digitale Gesellschaft vor: mit einem durchdachten digitalen Lernen, vier facettenreichen Fachrichtungen und dem neuen modularen Lernen, das individuelle Interessensschwerpunkte stärkt.<BR \/><BR \/>Das Fundament all dessen? Gemeinsames, fächerübergreifendes Lernen, bei dem unterschiedliche Perspektiven zu neuen Ideen verschmelzen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.gymnasium.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">75 Jahre Schulgeschichte<\/a> sind kein reiner Rückblick, sondern ein kraftvoller Auftrag, die Zukunft aktiv zu gestalten – als ein Ort, an dem Bildung ein gemeinsamer, begeisternder Weg ist!<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77007552_gallery" \/>