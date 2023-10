75 Jahre Herbstmesse

Foto: © Marco Parisi

Vom 9. bis 12. November dreht sich in der Messe Bozen alles um das „Wohlfühlen auf 360° - mit mehr Zeit für uns und unseren Liebsten“ – so das Motto der Herbstmesse 2023. Bereits zum 75. Mal wird sie veranstaltet. Die erste Ausgabe fand am 12. September 1948 statt. Rund 600 AusstellerInnen lockten bis zu 250.000 Menschen auf den Bozner Gerichtsplatz. Ganze 16 Tage lang dauerte die Messe damals.Heuer bietet die Herbstmesse zum 75. Jubiläum ein besonders umfangreiches Programm: 4 Tage, 20 Wohlfühl-Momente für Körper und Geist, 2.000 m2 lokales (Kunst)Handwerk, köstliches Essen und zahlreiche Highlights, Workshops und Kurse werden geboten. Die BesucherInnen können sich auf neue Ideen und Produkte von der Ernährung über die Freizeitgestaltung, Einrichten und Wohnen bis hin zu Mode und lokalem Kunsthandwerk vonfreuen.Passend zum Motto der Herbstmesse wird eine eigene „“ eingerichtet. Hier finden täglichstatt. Ob Yoga, Mindfulness, Zeitmanagement oder Ordnungsstruktur – in der „Me-Time Zone“ wird auf alle Aspekte des Wohlbefindens eingegangen. Wichtige Südtiroler Institutionen wie die „Fondazione Upad“ sowie der „Südtiroler Sanitätsbetrieb“ werden dabei vertreten sein. An diversen Infoständen wird der Fokus auf die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Freizeit gelegt. Und auch auf das Wohlbefinden der Haustiere wird eingegangen. Für alle TierliebhaberInnen gibt es einen eigenenEine ganz besondere Aktion wird im Zuge des Jubiläums gefeiert: Unter dem Namen „“ wird eineinszeniert. Dazu ist ein Bereich der Messe wie ein zentraler Platz im Retro-Stil mit Stühlen, Tischen und einer Bühne eingerichtet, der passend zur Retrospektive laufend bespielt wird. Auf dieser sogenannten „“ findet die Eröffnung sowie amstatt. Außerdem wird hier für das kulinarische Wohl gesorgt. Als Highlight stehen täglich besondere Aufführungen von verschiedenenundauf dem Programm.Im Rahmen des Jubiläums präsentieren sich auch einige der. So werden AusstellerInnen und VertreterInnen der Interpoma, KlimaHouse, Prowinter und Agrialpl anwesend sein.Und auch dem Sport ist ein eigener Bereich gewidmet: Der „Hockey Club Bozen“ feiert sein 90-jähriges Bestehen und für Darts-Fans gibt es einen eigenen Spiele-Bereich der „Fidart“.Und auch diedarf auf der Herbstmesse nicht fehlen. Die unterschiedlichsten AustellerInnen bieten 3.000 Qualitätslebensmittel an. Unter dem Motto „“ ist außerdem für kulinarische Leckerbissen gesorgt. Als Highlight werden mit den Themen Mode und Kosmetik zwei zentrale Schwerpunkte zur Nachhaltigkeit gesetzt.Im Rahmen der Biolife findet auch heuer wieder an allen vier Messetagen die Südtirolerstatt. Gemäß dem Auftrag „“ präsentieren 44 der wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen des Landes ihre Tätigkeit. www.fieramesse.it/herbstmesse und www.biolife.it/de