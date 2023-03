9 Jahre Cafe Cocktailbar Kuntner in Lana – Endlich wieder Kuntner Fete

Vor genau neun Jahren entschied Davide Marcantonio die Bar zum Treffpunkt für alle jene zu etablieren, die gerne gute Cocktails genießen.Das Konzept ist aufgegangen, die Kuntnerbar feiert am Samstag 18. März 2023 im Kulturhaus von Lana nach 2019 endlich wieder eine legendäre Fete.Gourmet & Chefkoch Matthias Wenin vom Restaurant Stadele in Lana verwöhnt die Gäste kulinarisch.Die Band „The Blokes“, DJ Pat und DJ Stevie sind die musikalischen Entertainer.Restkarten sind noch verfügbar.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.