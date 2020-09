9. Niederdorfer Kartoffelwoche 2020

Abgehalten wird hingegen die traditionelle, bei Einheimischen und Gästen sehr beliebte Kartoffelwoche, die vom, in den teilnehmenden Restaurants des Dorfes und erstmals auch bei der Putzalm, stattfindet.Exklusiv für die Kartoffelwoche wird auch wieder das beliebte „Pustertaler Freiheit Original Bier“ gebraut, das in einigen Betrieben zum Ausschank bereitsteht.Alle teilnehmenden Restaurants, liegen direkt am Pustertaler Talradweg und sind auch bequem mit Zug und Bus erreichbar, wie bei den jeweiligen Betrieben angeführt.- Tel.0474 780015 / [email protected] Dienstag RuhetagAuch take away und delivery service möglichDirekt bei der Bushaltestelle Camping OlympiaHier geht es zur Speisekarte - Tel. 0474 745197 / [email protected] Samstag mittags RuhetagTake away service möglichKinderbastelwettbewerb mit „Erdy und Patty“In unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle KohlerHier geht es zur Speisekarte - Tel. 0474 745121 / [email protected] Kein Ruhetagin unmittelbarer Nähe bei der Bushaltestelle am Von-Kurz-Platz und dem Zugbahnhof NiederdorfHier geht es zur Speisekarte , Schuster Josef, Tel. +39 3493920030 / www.facebook.com/putzalm Kein RuhetagDie Alm liegt auf 1743 m und ist über Niederdorf und Prags jeweils über den Wanderweg Nr. 15 in zirka 2 Stunden erreichbar. Ab Niederdorf mit Start am Von-Kurz-Platz und von Prags ausgehenden, liegt der Startpunkt in unmittelbarer Nähe der Skilifte Kameriot in Altprags.Hier geht es zur Speisekarte Weitere Informationen zu den angebotenen Gerichten und Spezialitäten findet man unter: www.kartoffelfest.it und www.facebook.com/NiederdorferKartoffelfest zur Kulturgeschichte der Kartoffel im historischen Tirol und seinen Nachbarregionen.Im Fremdenverkehrsmuseum Hochpustertal Haus Wassermann in Niederdorf. Geöffnet jeweils am Dienstag und Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr bis zum 30.10.2020.Gruppenführungen auf Anfrage unter der Nummer: 347 1041852

