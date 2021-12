A NEW CHRISTMAS CHANCE @BZ GEHT WEITER

DIE ZAHLEN: über 400 Preise, 70 Sponsoren, eine Million gedruckte Lose die an mehr als 60 Stände des Bozner Christkindlmarktes und an über 220 teilnehmenden Unternehmen erhältlich sind. Geschäfte, Unterkunftsbetriebe, Handwerksbetriebe und Unternehmer aus der ganzen Stadt beteiligten sich an der Initiative. Dies ist die wahre Stärke des Projekts: die gesamte Wirtschaft aller Stadtteile gemeinsam für die positive Entwicklung der Stadt.Mitmachen ist ganz einfach: bis zum 8. Jänner erhält man für jeden Einkauf um mindestens 15 Euro in einem der teilnehmenden Betriebe ein Coupon (es stehen für jeden Einkauf höchstens 10 Coupons zu).Aufgrund der Besonderheit der Großverteiler, erhalten die Kunden von Despar, Interspar und Eurospar ein Los pro Kassazettel. Im alles Geschäften des Einkaufszentrum Twenty werden die Coupons nur an den Adventssonntagen verteilt.Die Endverlosung findet am 12. Jänner 2022 statt. Der Hauptpreis ist ein Porsche Macan, zu gewinnen sind aber viele andere Preise wie E-Bikes, E-Scooters, Schmuck, ein Rundflug, Einkaufsgutscheine, Eishockeykarten und jede Menge Erlebnisse zur Entdeckung der Stadt.Alle Details und die Teilnahmebedingungen www.welovebz.it Follow us on Facebook @welovebz.it und Instagram @welovebz

