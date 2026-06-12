Ein besonderes Highlight ist der <b>Mindful.Latemar-Achtsamkeitspfad<\/b> auf dem <b>Golfrion-Berg<\/b>. Auf 1.872 Metern, direkt am Fuße der Dolomiten, können Besucher entlang des Rundweges 18 verschiedene Achtsamkeitsübungen erleben – entweder in einer geführten Gruppe oder individuell mit einer kostenlosen App, die die Anleitungen von Dr. Thomas Bernagozzi bereitstellt. Der Pfad bietet sowohl eindrucksvolle Ausblicke auf den Latemar als auch Ruhe und Entspannung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317324_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>\n<iframe width="560" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/rQMWy2ZYamU?si=feCZqdwaQ99qrlP6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe>v\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die <b>Berghütte Oberholz<\/b> auf 2.096 Metern Höhe ist ein architektonisches und kulinarisches Highlight. Die Hütte verbindet moderne Architektur mit nachhaltiger Bauweise und serviert regionale Küche. Jeden <b>Donnerstag und Samstag<\/b> wird ein besonderes Frühstück angeboten (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos unter <a href="https:\/\/oberholz.com\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">oberholz.com<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317327_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Panoramasessellift Obereggen-Oberholz (1.550m – 2.096m)<\/b><BR \/>06.06. - 04.10.2026, 08.30 - 18.00 Uhr<BR \/><BR \/><b>Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide (1.540m - 1.830 m)<\/b><BR \/>13.06. - 04.10.2026, 08.30 - 18.00 Uhr<BR \/><b><BR \/>FAMILY TICKET: € 52,00<\/b><BR \/>2 Erwachsene und 2 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren<BR \/><BR \/><b>Erwachsene:<\/b> € 16,50 Einzelfahrt, € 22,00 hin und zurück<BR \/><b>Jugendliche:<\/b> € 14,00 Einzelfahrt, € 18,00 hin und zurück<BR \/>Radtransport mit der Kabinenbahn Ochsenweide: € 6,00<BR \/><BR \/><b>Kinder unter 8 Jahren fahren auf allen Aufstiegsanlagen kostenlos.<BR \/>Ermäßigungen für Jugendliche unter 16 Jahren.<\/b><BR \/>Kinder: geboren nach dem 01.01.2018 \/ Jugendliche: geboren nach dem 01.01.2008<BR \/><BR \/><b>Info Bergbahnen Obereggen<BR \/>Tel. +39 0471 618 200<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/latemarium.com\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.obereggen.com<\/a><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74944211_gallery" \/><BR \/><BR \/><b>Highlights im Sommer 2026<BR \/><BR \/>Geführte Meditation im Mindful.Latemar jeden Dienstag:<\/b><BR \/>... <a href="https:\/\/eggental.com\/de\/event\/mindfullatemar-geh-deinen-weg-entschleunige-atme-finde-deine-mitte_11944" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier geht es zur Vormerkung<\/a><BR \/><BR \/><b>Geführte Gipfelwanderung zur Latermarhütte jeden Donnerstag:<\/b><BR \/>– <a href="https:\/\/eggental.com\/de\/event\/gipfelwanderung-zur-latemarhtte_11602" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anmeldung Eggental Tourismus<\/a><BR \/><BR \/><b>Frühstück auf 2.096 m jeden Donnerstag und jeden Samstag:<\/b><BR \/>– <a href="https:\/\/oberholz.com\/de\/event\/fruehstueck-auf-der-berghuette-oberholz-auf-2096-m\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anmeldung Berghütte Oberholz<\/a><BR \/><BR \/><b>Rosadira Bike Days vom 10. bis 14. Juni:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/eggental.com\/de\/event\/rosadira-bike-days_34384" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Informationen Eggental Tourismus<\/a><\/TD><TD><\/TD><TD><\/TD><TD><BR \/><BR \/><b>Eggentaler Schupfenfest am 2. August:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/obereggen.com\/de\/bergbahnen\/sommer\/erlebnisse_events" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kabinenbahn und Sessellift € 5,00 für Hin- und Rückfahrt<\/a><BR \/><BR \/><b>Wild und Wald Genusswochen vom 19. September bis 4. Oktober:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/eggental.com\/de\/genuss_erlebnisse\/kulinarik-und-kultur\/wild-und-wald" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Informationen Eggental Tourismus<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>\n<iframe width="560" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/I62fsQH6Wzw?si=VA9LTqLZAbzDhro2" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe>\n