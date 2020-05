Abenteuerpark Kaltern öffnet wieder seine Tore!

Kaltern – In Südtirol herrscht Aufbruchsstimmung, so auch im größten Hochseilgarten des Landes im Altenburger Wald in Kaltern, wo mit zweimonatiger Verspätung der Sommerbetrieb wieder aufgenommen wird. Gerade jetzt nach Ende der wochenlangen Ausgangssperre ist der Abenteuerpark ein ideales Ausflugsziel für einheimische Familien, um durch Bewegung, Spaß und Spannung beim Klettern in den Bäumen den Belastungen der Notstands-Bestimmungen zu begegnen. Zudem laden die derzeit angehnehmen, frühsommerlichen Temperaturen zu Aktivitäten im Freien ein.Für die Betreiber ist der Neustart ein Schritt in die richtige Richtung. Gerade jetzt in einer Zeit großer Unsicherheit ist es wichtig ein Zeichen zu setzten und vorwärts zu gehen. Die Arbeitsbedingungen haben sich zwar verändert, der Spaß am Klettern, die Sicherheit sowie der psychologische Mehrwert für die Teilnehmer sind jedoch unverändert!Der Neustart erfolgt natürlich unter Auflage der strengen Hygiene Vorschriften: Ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Kletterern (mit Ausnahme zwischen Mitgliedern derselben Familie), ein Mundschutz sowie Handschuhe, die von den Teilnehmern mitgebracht werden, sind Voraussetzung für den Besuch. Wer hat, dem wird ebenso die Mitnahme eines eigenen Helms empfohlen. Vor Ort erhalten die Besucher eine frische, desinfizierte Kletterausrüstung und können nach einer obligatorischen, persönlichen Einschulung selbstständig die Parcours der eigenen Wahl begehen.Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten sowie den Hygiene-Bestimmungen finden sie unter www.abenteuerpark.it oder unter Telefon +39 347 801 0960

