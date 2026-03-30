Ein gutes 3-Sterne-Hotel trifft einen Ton, den man nicht so leicht beschreiben kann: nicht zu viel, nicht zu wenig, einfach richtig und familiär. Zum ersten Mal wählt ihr jetzt: Welche 3-Sterne-Hotels schaffen es in diesem Jahr ganz nach oben – in die First20? <BR \/><BR \/><b>Abstimmen & gewinnen: Deine Stimme zählt!<\/b><BR \/><BR \/>Bis zum 19. April hast du die Gelegenheit, täglich für dein Lieblingshotel abzustimmen. Insgesamt stehen 1734 3-Sterne-Hotels in Südtirol zur Auswahl – vom bewährten Familienbetrieb bis zur frisch renovierten Adresse, von der Stadtlage bis zum Bergpanorama. <BR \/><BR \/>Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost. 5x gibt's einen Tageseintritt in die Therme Meran für 2 Personen zu gewinnen – inklusive Saunapaket. <BR \/><BR \/>So einfach geht's: <BR \/><BR \/>1. Lieblingshotel auswählen <BR \/><BR \/>2. Stimme abgeben <BR \/><BR \/>3. Jeden Tag wieder mitmachen <BR \/><BR \/>Am 19. April endet die Wahl und schon kurze Zeit später geben wir die Gewinner bekannt. <BR \/><BR \/><BR \/>>> <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/magazin\/tourismus-t905020092\/alpines-suedtirol-t905020093\/first20-sudtirols-beliebteste-3-sterne-hotels-2026-art273" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's direkt zur Abstimmung! <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><b>Über First20: Von euch gewählt, von uns ausgezeichnet<\/b> First20 ist das Gütesiegel von First Avenue – vergeben in Kooperation mit den Nutzerinnen und Nutzern der bekanntesten Info-, News- und Communityportale Südtirols. In offenen Abstimmungen werden Betriebe und Angebote ausgezeichnet, die bei den Menschen im Land besonders beliebt sind.<BR \/><BR \/><b>Über unseren Partner furniRENT:<\/b> Ein Familienunternehmen aus Villach (Österreich), nicht nur spezialisiert auf die Planung und den Innenausbau von Hotels und Apartmenthäuser, sondern auch auf die maßgeschneiderte und unkomplizierte Finanzierung des Bauvorhabens. Als Partner der Publikumswahl unterstützt furniRENT das Voting und die Verlosung der Preise.