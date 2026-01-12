Wenn der erste Schnee liegt, werden aus Hütten mehr als Einkehrstopps: Sie sind Treffpunkt, Aussicht und Stimmungsmacher in einem. Genau deshalb wählt ihr wieder: Welche Winterhütten schaffen es in diesem Jahr ganz nach oben – in die First20? <BR \/><BR \/><b>Abstimmen & gewinnen: Deine Stimme zählt!<\/b><BR \/><BR \/>Bis zum 01. Februar hast du die Gelegenheit, täglich für deine Lieblings-Winterhütte abzustimmen. Insgesamt stehen über 160 Hütten zur Auswahl – vom altbekannten Klassiker bis zur neuen Entdeckung, von der großen Terrasse bis zur gemütlichen Stube. <BR \/><BR \/>Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern werden exklusive Preise verlost. Als 1. Preis gibt’s einen Jahresvorrat FORST Bierspezialitäten zu gewinnen.<BR \/><BR \/>So einfach geht’s: <BR \/><BR \/><p class="text-space-left">\r\n1. Lieblingshütte auswählen <BR \/><BR \/>2. Stimme abgeben <BR \/><BR \/>3. jeden Tag wieder mitmachen<\/p>\r\n<BR \/><BR \/>Am 01. Februar endet die Wahl und schon kurze Zeit später geben wir die Gewinner bekannt. <BR \/><BR \/>>> <a href="https:\/\/suedtirol.live\/winter2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht’s direkt zur Abstimmung!<\/a><BR \/><BR \/><b>Über First20: Von euch gewählt, von uns ausgezeichnet<\/b><BR \/>First20 ist das Gütesiegel von First Avenue – vergeben in Kooperation mit den Nutzerinnen und Nutzern der bekanntesten Info-, News- und Communityportale Südtirols. In offenen Abstimmungen werden Betriebe und Angebote ausgezeichnet, die bei den Menschen im Land besonders beliebt sind. <BR \/><BR \/><b>Über unseren Partner: Die Spezialbier-Brauerei FORST<\/b><BR \/>Seit 1857 braut die Spezialbier-Brauerei FORST in Südtirol hochwertige Bierspezialitäten, die Tradition mit Innovation vereinen. Die Marke steht seit Generationen für exzellente Qualität und Bierkultur. Als Partner der Publikumswahl unterstützt FORST das Voting und die Verlosung der Preise.