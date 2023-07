Abstimmen und gewinnen: Die Suche nach Südtirols beliebtester Cocktail Bar beginnt

Diese aufregende Publikumswahl läuft unter dem Titel „die beliebtesten Cocktail Bars Südtirols!“, bei der du deine Stimme für deine absolute Lieblingsbar abgeben kannst. Egal, ob du den klassischen Martini liebst, auf erfrischende Mojitos schwörst oder dich gerne mit kreativen Signature-Cocktails überraschen lässt- diese Aktion wird deine Geschmacksknospen kitzeln und deine Vorfreude auf den nächsten Drink steigern.Das Voting startet am 5. Juli und bis zum 3. August kannst du voten, um die beliebtesten Cocktail Bars Südtirols zu küren. Denk daran, jede Stimme zählt - ob für deine Stammbar um die Ecke oder den coolen Geheimtipp, den du gerade erst entdeckt hast.Die ersten drei Bars, die das Voting-Rennen anführen, können sich über Einkaufsgutscheine bei Roner freuen. Das bedeutet, dass sie ihre Cocktail-Kreationen mit den besten Zutaten und Spirituosen aufpeppen können - bis zu einem Wert von satten 1.000 Euro! Das ist ein Grund zum Anstoßen, oder?Aber auch ihr, liebe Voting-Teilnehmer, habt die Chance auf einen fantastischen Preis. Nicht nur dürfen die 50 glücklichen Voting Gewinner bei der Kürung der beliebtesten Cocktailbars dabei sein, sondern bekommen on Top noch eine exklusive Führung und eine Verkostung im Roner Shop gratis dazu. Klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis, oder?Um an der Aktion teilzunehmen, solltest du volljährig sein, deinen Hauptwohnsitz in Italien haben und dich auf restaurant.st registrieren.Also, worauf wartest du noch? Stimme noch heute für deine Lieblingsbar ab. Hier kommst du direkt zum Voting: www.restaurants.st/cocktailbars . Prost und viel Glück!