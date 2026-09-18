Manchmal braucht es gar nicht viel, um wieder bei sich anzukommen. Einen Ort, an dem morgens der Blick auf die Berge fällt, vor der Tür die Natur beginnt und die Hektik des Alltags plötzlich ganz weit weg scheint.<BR \/><BR \/>Genau diesen Ort finden Sie in der Moseralm. In einmaliger Alleinlage am Fuße von Rosengarten und Latemar ist das 4-Sterne-S-Hotel umgeben von Wiesen, Wäldern und der eindrucksvollen Kulisse der Dolomiten. Direkt vor der Hoteltür starten Wanderungen, die zu stillen Plätzen, aussichtsreichen Wegen und mitten hinein in die Bergwelt führen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356999_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch danach bleibt die Natur immer im Blick: Im neuen Alm Spa genießen Erwachsene Ruhe und Erholung mit Blick auf die Dolomiten. Im Enrosadira Skypool den Bergen entgegenschwimmen, in den Panoramasaunen neue Energie tanken oder einfach einmal nichts tun – hier darf die Zeit ein wenig langsamer vergehen.<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="ujfywcic"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Vom <b>15. bis 18. Oktober 2026<\/b> steht dieses Gefühl ganz im Mittelpunkt. Das Paket <b>„Achtsame Bergzeit“<\/b> verbindet Yoga, Meditation und Naturerlebnisse zu einem Entschleunigungs-Wochenende für Körper und Geist. Eine Einladung, bewusst innezuhalten, tief durchzuatmen und die Kraft der Berge zu spüren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357002_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Denn manchmal sind es gerade die stillen Momente, die am längsten bleiben.<BR \/><BR \/><b>Mehr zur „Achtsamen Bergzeit“ und zur Moseralm unter<\/b> <a href="https:\/\/www.moseralm.com\/de\/angebote\/achtsame-bergzeit\/45-531.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">moseralm.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357005_image" \/><\/div>