ACS „Fun & Family Day“

Das Treffen ist eine wertvolle Gelegenheit zum Vergnügen, bei der Mitarbeiter und ihre Familien in einer Atmosphäre von Freude und Zusammengehörigkeit zusammenkommen. Darüber hinaus ermöglicht der Tag den Mitarbeitern, die geschäftlichen Beziehungen durch ein besseres gegenseitiges Kennenlernen außerhalb des Arbeitsumfelds zu stärken.Während des Fun & Family Day finden Sportturniere und Spiele statt, während im Hintergrund Musik und traditionellen Köstlichkeiten den Gaumen von Groß und Klein erfreuten.ACS Data Systems und Infominds sind Unternehmen aus der Region, die im IT-Bereich tätig sind und Unternehmen aller Größen bei ihrer IT-Sicherheitsstrategie unterstützen und gleichzeitig der IT-Dienstleister für Südtirol sind.STOL ist am 29. September on Tour und zeigt die besten Bilder.