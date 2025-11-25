Dieses Jahr feiern wir die Adventssonntage an einem ganz besonderen Ort: hoch oben, im 6. Stock des neuen Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, mitten in der Stadt – und doch weit darüber.<BR \/>Ein Ort, an dem Goka spürbar wird: im Licht, in der Ruhe, im Blick über die Dächer von Bozen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241868_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das <a href="https:\/\/www.mochi-bozen.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mochi Bozen<\/a> ist mehr als ein Restaurant – es ist ein Hideaway auf Rooftop-Level.<BR \/>Warmes Holz, weiche Lichtstimmungen, klare Linien, offene Küche. Urban, elegant, japanisch inspiriert – und gleichzeitig ganz Bozen.<BR \/>Durch die großen Fensterfronten fällt der Winter ins Restaurant hinein: Berge, Dächer, WaltherPark – eine Kulisse, die selbst alltägliche Momente GŌKA wirken lässt. Wer unsere Terrasse kennt, weiß: ein Caffè oder Aperitivo schmeckt hier immer ein bisschen besonderer, ein bisschen freier, ein bisschen mehr prachtvoll.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241871_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241874_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Und genau hier laden wir euch jeden Adventssonntag von 11:30 bis 15:00 Uhr zum <a href="https:\/\/www.mochi-bozen.it\/de\/mochi-brunch-advents-edition\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mochi Goka Brunch<\/a> ein.<BR \/><BR \/>Ein großzügiges Buffet, Live Cooking direkt aus unserer offenen Küche und ausgewählte Signature Dishes, die genau das verkörpern, was Goka meint:<BR \/>raffiniert, liebevoll, hochwertig – ohne dabei schwer zu sein.<BR \/><BR \/>Japanische Klassiker treffen auf moderne Comfort-Food-Ideen, leichte Bowls auf warme Izakaya-Favoriten, kleine Specials auf hochwertige Fisch- und Fleischvariationen – alles in winterlicher, elegant aufgebauter Interpretation.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241877_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Dessertstation bringt die süße Seite von Goka auf den Punkt: Matcha, Yuzu, Schokolade, kleine Tartes, weiche Mochi & andere feine Festtagsmomente.<BR \/>Ein Brunch, der nach Mochi schmeckt – cozy, außergewöhnlich und mit einem Hauch luxuriöser Adventsmagie.<BR \/><BR \/>Begleitet wird das Ganze von entspannten DJ-Sounds, winterlicher Dekoration und dieser besonderen Mochi-Leichtigkeit, die sofort da ist, sobald man das Restaurant betritt.<BR \/><BR \/>Wir freuen uns sehr auf euch.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>BRUNCH PREIS<\/b><BR \/>€ 55,00 pro Person<BR \/>inkl. Bellini zur Begrüßung (min. 2 Personen)<BR \/><BR \/>Kinder unter 6 Jahren: gratis<BR \/><BR \/>DRINKS PACKAGE – FREE FLOW - € 25,00<BR \/><BR \/>Matcha Oat Latte - Cappuccino & Co - Homemade Juices - Wasser - Prosecco<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/bookings.zenchef.com\/results?rid=376579&pid=1001&shxpid=81521" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt euren Tisch sichern & Advent im Mochi erleben<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>Mochi Sushi. Grill. Rooftop Bar<BR \/>Südtirolerstraße 31<BR \/>Im 6. Stock des Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark<BR \/>39100 Bozen<BR \/><BR \/>(+39) 345 729 8966<BR \/> <a href="mailto:welcome@mochi-bozen.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">welcome@mochi-bozen.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241880_image" \/><\/div>