Am <b>Dienstag, 4. August<\/b>, steht der Abend unter dem Motto „<b>Apericena & Beats<\/b>“. Verschiedene Aperitif- und Genussangebote treffen auf die Musik von <b>DJ MAEXX<\/b>, der mit seinen Beats für die passende Atmosphäre sorgt.<BR \/><BR \/>Den Abschluss der Reihe bildet am <b>Dienstag, 18. August „Pasta & 90s“<\/b>. Nudelgerichte treffen auf die größten Hits der 90er-Jahre, für die an diesem Abend <b>DJ NG<\/b> den passenden musikalischen Rahmen schafft. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75755984_gallery" \/><BR \/><BR \/>Dass das Konzept ankommt, zeigte bereits die erste Veranstaltung: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen zum Auftakt „Fish & Live Music“ auf den Rathausplatz und genossen Fischspezialitäten sowie Livemusik der The Rewind Band.<BR \/><BR \/>Mit „After Seven – Sommerabende in Leifers“ hat der Tourismusverein bewusst ein neues Veranstaltungsformat geschaffen. Ziel ist es, den neu gestalteten Rathausplatz als Ort der Begegnung zu beleben und mit qualitativ hochwertigen Sommerabenden einen Mehrwert für Leifers zu schaffen. Statt eines klassischen Festes stehen dabei bewusst Genuss, Musik und ein stilvolles Ambiente im Mittelpunkt.<BR \/><BR \/><b>Mehr Infos unter<\/b> <a href="https:\/\/www.laives-leifers.it\/de\/leifers\/service-info\/events\/highlight-events\/266-after-seven-sommerabende.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">after-seven-sommerabende<\/a>