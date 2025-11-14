<b>Zwei Tage voller Technik und Begegnungen<\/b><BR \/><BR \/>Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum an Marken und Maschinen – von <b>VALTRA, LINDNER, A. CARRARO, JCB, AEBI & SCHMIDT<\/b> und vielen mehr. Die <b>AGRI SHOW<\/b> bietet die Gelegenheit, das gesamte Produktportfolio der beiden Unternehmen aus nächster Nähe kennenzulernen.<BR \/>Neben aktuellen Traktormodellen werden auch zahlreiche <b>Zusatzausrüstungen, Anbaugeräte und Techniklösungen für Landwirtschaft, Forst und Kommunalbetriebe<\/b> präsentiert.<BR \/><BR \/><b>Attraktive Aktionen & Beratung direkt vor Ort<\/b><BR \/><BR \/>Neben den neuesten Maschinenhighlights profitieren Besucher von <b>exklusiven Aktionen<\/b> auf Neu- und Gebrauchtmaschinen, <b>Sonderrabatten auf Ersatzteile<\/b> und <b>attraktiven Finanzierungsangeboten<\/b>.<BR \/>Das Team von Hell & Galassi steht während beider Tage persönlich für <b>Fachgespräche<\/b>, <b>Beratung und individuelle Lösungen<\/b> bereit.<BR \/><BR \/><b>Ein Fest für die ganze Region, und darüber hinaus<\/b><BR \/><BR \/>Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – mit Köstlichkeiten, Getränken und einem gemütlichen Treffpunkt für Fachleute, Kunden und Familien.<BR \/>Die <b>AGRI SHOW by Hell & Galassi<\/b> ist mehr als nur eine Produktausstellung: Sie ist ein Treffpunkt für Landtechnik-Begeisterte aus Südtirol und dem Trentino – ein Ort, an dem <b>Innovation, Leidenschaft und Gemeinschaft<\/b> im Mittelpunkt stehen.<BR \/><BR \/><b>Ort:<\/b> Hell Profitechnik GmbH – Boznerstraße 4, Eppan<BR \/><b>Zeit:<\/b> Samstag, 15. & Sonntag, 16. November 2025, jeweils 09:00–17:00 Uhr<BR \/><b>Eintritt:<\/b> Frei<BR \/><BR \/>Weitere Informationen unter <a href="https:\/\/www.hell-profitechnik.com\/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hell-profitechnik.com<\/a> und auf den Social-Media-Kanälen von <b>Hell & Galassi<\/b>.