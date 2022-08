Aicha: Freiwillige Feuerwehr feiert 100 Jahre

Am Freitag bringt die Mallorca-Königin „MIA JULIA“ ihren originalen Mallorca-Style nach Aicha.Nach den offiziellen Feierlichkeiten am Samstag, heizen die TORGLAUER den Festplatz in Aicha ein.Am Sonntag kommen vor allem Familien und Kinder auf ihre Kosten.05.-07. AUGUST 2022 | 3 TAGEAICHA (Natz/Schabs) - Festplatz Köstentalan allen Tagen19:00 Uhr | Einlass und FestbeginnWarm up-Party mit DJ Ivan Fillini22:00 Uhr | LIVE-ACT: Internationaler MEGA-ACT in der Ballermannszene und bekannt für Ihre wahnsinns LIVE-SHOWS!Mit den Hits wie „Mallorca (Da bin ich daheim)“, „Wir sind die Geilsten“, „Mama Platz“ etc.bringt Sie die Massen zum Beben. Normalerweise heizt Sie die Mallorcainsel ein, doch am Freitag, 05. August bringt Sie den Mallorca-Style für einen Abend nach Südtirol!We present you:| |AFTERPARTY mit DJ Ivan FIllini bis 02:00 Uhr__________________________________________| .Große Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum!16:30 Uhr | Festeinzug mit den den Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehren, der Musikkappelle Schabs sowie der zahlreichen Ehrengäste.17:00 Uhr | Feierliche Messfeier auf dem Festplatz in Aicha. Anschließend Ansprache und Grußworte der Ehrengäste.19:30 Uhr | Verlosung der Sachpreise: Lotterie -100 Jahre FF Aicha20:00 Uhr | LIVE ACT: Sie haben bereits auf allen großen Volks- und Oktoberfesten Europas gespielt und 2017 sogar auf dem zweitgrößten Oktoberfest weltweit, in Blumenau Brasilien! Aus der wunderschönen Oberpfalz, Bayern (Deutschland) heißen wir die bekannteste HEAVY-VOLKSMUSIK-BAND in unseren schönen Land willkommen:SERVUS!| |AFTERPARTY mit DJ Double Dee bis 02:00 Uhr__________________________________________| .10:00 Uhr | Frühshoppen13:00 Uhr | Familien und Kinderfest: Kinderanimation mit den Kinderbetreuern von „SPIELWELT“ zur Unterhaltung und Spaß für die Kinder!Hüpfburg und viele Überraschungen erwarten euch...Glückstopf13:30 Uhr: LIVE-MUSIK| ̈ |FESTENDE | 20:00 Uhr__________________________________________