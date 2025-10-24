Anlässlich des weltweiten Aktionstags wird an diesem Wochenende – am <b>25. und 26. Oktober<\/b> – ein besonderes Angebot aktiviert: Wer in diesem Zeitraum ein Ticket zum Vollpreis für eine Opernaufführung der Saison 2025\/26 kauft, erhält das <b>zweite Ticket um 10 Euro<\/b>. <BR \/><BR \/>Das vergünstigte Angebot gilt für alle Produktionen im Spielplan, unabhängig von der Platzkategorie, und ist sowohl <b>online über die Plattform des Centro Servizi Culturali S. Chiara<\/b> als auch <b>an den Theaterkassen in Bozen und Trient<\/b> erhältlich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229472_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die neue Opernsaison wird mit <b>Gaetano Donizettis L’elisir d’amore<\/b> im Stadttheater Bozen eröffnet (<b>Freitag, 7. November 2025, 20 Uhr<\/b>, und <b>Sonntag, 9. November 2025, 16 Uhr<\/b>). Regie führt Roberto Catalano, der das Werk in ein zeitgenössisches urbanes Umfeld verlegt, die musikalische Leitung übernimmt <b>Alessandro Bonato<\/b>, der mit dieser Produktion sein Debüt als Chefdirigent des Haydn Orchesters gibt.<BR \/><BR \/>Im weiteren Verlauf der Saison folgen <b>das Doppelprogramm Il segreto di Susanna und La notte di un nevrastenico (7. und 8. Februar 2026, Bozen), Gioachino Rossinis L’italiana in Algeri (27. und 29. März 2026, Trient)<\/b> sowie <b>Note to a Friend<\/b> des amerikanischen Komponisten und Pulitzer-Preisträgers <b>David Lang<\/b>.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.haydn.it\/de\/blog\/promo-world-opera-day" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier zum Angebot<\/a><BR \/><BR \/>Mehr unter <a href="https:\/\/www.haydn.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.haydn.it<\/a>