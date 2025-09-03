Ein besonderes Highlight ist die <b>alpine Bergtour zur Latemarhütte<\/b>. Die Tour startet mit dem Panorama-Sessellift zur <b>Berghütte Oberholz<\/b> und führt weiter über Weg Nr. 18 zur <b>Gamsstallscharte<\/b>, von wo aus beeindruckende Ausblicke auf das Fleimstal und die Südhänge des Latemars zu genießen sind. Die Strecke führt weiter zum „<b>Torre di Pisa<\/b>“, einem markanten Felsen, und endet schließlich bei der <b>Latemar-Hütte<\/b> auf 2.700 Metern. Diese 4-5 Stunden lange Tour ist ideal für geübte Wanderer und bietet ein einzigartiges Erlebnis.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204827_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Kulinarische Herbstreise durchs Eggental: Wild- und Wald-Genusswochen<\/b><BR \/>Vom <b>19. September bis 5. Oktober 2025<\/b> lädt das Eggental zu einer geschmacklichen Entdeckungsreise ein. Im Rahmen der Eggentaler Wild- und Wald Genusswochen servieren ausgewählte Restaurants sowie Alm- und Berghütten raffinierte Gerichte aus den kulinarischen Schätzen der Region. Auch <b>die Berghütte Oberholz bietet passend zu den Genusswochen kreative, aber bodenständige Zubereitungen mit saisonalen Zutaten<\/b> wie Wild, Beeren, Kräutern und Pilzen. Ein Höhepunkt der Genusswochen ist <b>„Forest with Art – Magical Moments“ am 25. September in Obereggen<\/b>. Nach einem kurzen Spaziergang durch den Wald erwartet die Besucher eine zauberhafte Szenerie mit <b>Harfenmusik<\/b><b>und Luftakrobatik<\/b> – ein unvergessliches Erlebnis der Naturkunst. <a href="https:\/\/eggental.com\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.eggental.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204830_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die <b>Berghütte Oberholz<\/b> auf 2.096 Metern Höhe ist ein architektonisches und kulinarisches Highlight. Die Hütte verbindet moderne Architektur mit nachhaltiger Bauweise und serviert regionale Küche. Jeden <b>Donnerstag und Samstag<\/b> wird ein besonderes Frühstück angeboten (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos unter <a href="https:\/\/oberholz.com\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">oberholz.com<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204833_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71150868_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Video:<\/b> <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=I62fsQH6Wzw&feature=youtu.be" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erleben Sie den Latemar<\/a>