Algunder Bauernmarkt: Authentisch, regional, köstlich

Wenn sich die Natur in ihren schönsten Farben zeigt, bricht in Südtirol die Goldene Jahreszeit an – und damit auch die Ernte- und Genusszeit. Vom 20. bis 24. Oktober steht das Gartendorf Algund ganz im Zeichen kulinarischer Köstlichkeiten von Südtiroler Bauern. Quasi vom Feld direkt in Ihren Einkaufskorb!