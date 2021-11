Nach einem Jahr ohne Christkindlmarkt haben es der Verein Algund Aktiv in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Algund und der Gemeinde Algund dieses Jahr wieder möglich gemacht, dass der Kirchplatz zum Treffpunkt für Freunde einer ganz besonderen Atmosphäre wird. 15 Verkaufsstände und zwei Gastronomiestände freuen sich schon darauf, uns die Adventszeit mit regionalem Kunsthandwerk, lokalen Produkten, heißen Getränken und traditionellen Speisen zu versüßen.Diefindet am Freitag, 26. November 2021 um 17:00 Uhr statt und wird musikalisch umrahmt vom Pop Symphonie Orchestra - M° Roberto Federico & Naimana Casanova - Sonia Ferrari - Nadia Tagliapietra. Abgerundet wird das vielseitige Angebot von musikalischen Einlagen, wie einer Showküche am Samstagabend, dem großen Lebkuchenhaus von der Bäckerei Tauber, einem Kinderprogramm und natürlich vom allseits beliebten Eislaufplatz.Und für alle jene, die den Algunder Christkindlmarkt gerne mit dem Weihnachtsmarkt in Meran verbinden möchten, gibt es den kostenlosen Algunder Christkindlzug, der die Besucher im Stundentakt von Algund nach Meran und wieder zurückbringt. Na wenn das mal kein Weihnachtserlebnis ist?Der Algunder Christkindlmarkt ist vomjeden Freitag (14:30 – 18:30 Uhr) und jeden Samstag/Sonntag (10:00 – 18:30 Uhr) geöffnet. Zudem ist er von Mittwoch,und vomdurchgehend (10:00 – 18.30 Uhr) geöffnet.14:30 – 18:30 Uhr10:00 – 18:30 Uhrdurchgehend von 10:00 – 18:30 Uhrdurchgehend von 10:00 – 18:30 Uhr10:00 – 14:00 UhrAufstriche, Senf, Suppengewürze, Sauerkraut, Sirup, Kren BIOBierkrüge, WeihnachtsdekorationSchmuck, Mandala, Vasen, Taschen usw. aus Stroh / Schmuck aus Samenkernen, alle Produkte sind handgefertigtKäse, Speck, WürsteKleinkinderbekleidung aus Bio-BaumwolleArbeiten mit Perlen: Weihnachts-Christbaumschmuck, Lesezeichen, Deko, SchmuckMagnetschmuck; MagnetbandagenWeihnachtsgebäck, Stollen, Zelten, Panettone usw.StrickwarenGeschenkartikel, Hand- und Geldtaschen, Rucksäcke, Turnbeutel, Toiletten- und KosmetiktaschenGrappa, Rum, Williams, Frucht- und GewürzlikörKaminwurzen, verschiedene Salami, verschieden KäsesortenItalienische SpezialitätenArtikel aus Terracotta und Marmor

cs