Alles bereit für das Südtirol Jazzfestival 2021

Das Südtirol Jazzfestival 2021 findet statt und durchstreift mit seinem programmatischen Herzstück das geographische Einzugsgebiet der Donau.In diesem interkulturellen Raum, der von Deutschland über Länder wie Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumänien bis in die Ukraine reicht, erkundet das Festival eine junge Szene, die sich nicht treiben lässt, sondern – souverän experimentierend – stromaufwärts schwimmt.Los geht es am Freitag, 25. Juni. Das vollständige Programm gibt es hier. STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

vida