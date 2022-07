Alles bereit für den 22. Reschenseelauf

Um 17 Uhr ist der Start des 15,3 km langen Hauptlaufs. Die zahlreichen Läufer aus vielen verschiedenen Nationen können die wunderschöne Atmosphäre entlang des Sees und den herrlichen Blick auf König Ortler genießen. Auch Hobbyläufer können die Strecke beim Just for Fun Lauf absolvieren. Neben den Läufern sind auch die Nordic Walker herzlich willkommen. Die Strecke verläuft zunächst Richtung St. Valentin, über die Staumauer auf die gegenüberliegende Seeseite bis nach Reschen und wieder zurück nach Graun.Kinder zwischen 8 und 16 Jahren dürfen ihr Können beim Kinderlauf zeigen. Dem Nachwuchs gehört das Start- und Zielgelände zur Mittagszeit. Je nach Alter wird auf verschiedenen Streckenlängen gelaufen und jedes Kind wird von den vielen Zuschauern angefeuert und fühlt sich daher als Sieger. Die Kinder werden mit vielen Überraschungen im Ziel und bei der Siegerehrung belohnt.Jeder Teilnehmer des Reschenseelaufs darf sich auf ein tolles Startpaket mit verschiedenen lokalen Produkten und einem tollen T-shirt freuen.Auf der großen Grünfläche im Start- und Zielgelände befindet sich der Expo-Bereich, wo jedes Jahr etwa 60 Stände mit Top Produkten und Sportutensilien für den Freizeitgebrauch zu finden sind. Nachdem die letzten Jahre der Festbetrieb aufgrund der Pandemie ausfallen musste, wird dieses Jahr wieder ein kleines Fest mit Speis und Trank beim Reschenseelauf stattfinden.Die Anmeldungen für den Reschenseelauf, den beliebtesten Lauf in Südtirol, sind bereits seit Monaten geöffnet. Anmelden kann man sich online noch bis zum 13. Juli 2022. Nachmeldungen sind direkt vor Ort am Freitag, 15. Juli 2022 von 15:00 bis 19:00 Uhr möglich.Alle Infos unter www.reschenseelauf.it STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.