Alles bereit für die Sterzinger Osterspiele

Vocal Art - Foto: © veranstalter

Vorerst etwas bescheidener, wagen die Organisatoren in noch immer unsicheren Zeiten den Neustart. Spielte sich in den letzten 40 Jahren das Festival immer in den Wochen vor Ostern ab, findet es diesmal rund um das Osterfest statt.Am Palmsonntag, 10. April, engagieren sich die Schulen und Kindergärten im Wipptal in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst, Stadttheater und Vigil Raber Kuratorium unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“.Anknüpfend an das 2020 im letzten Moment abgesagte Programm gastiert zum Auftakt das Ensemble VocalArt mit einem geistlichen Konzert. Das traditionelle Osterkonzert der Bürgerkapelle bildet heuer den Scheitelpunkt der Osterspiele.Zum Abschluss präsentiert die Gruppe Flouraschworz aus dem Vinschgau mit ihren „Karrnerliedern“ ihr Können. Eine eigene Theaterproduktion, wie sonst bei den Osterspielen Tradition, war heuer aufgrund der langen unklaren Situation zeitlich nicht mehr möglich.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.