Alles dreht sich um die Kastanie!

Bereits zum 21. Mal finden vom 15. bis 30. Oktober 2022 die Eisacktaler Kastanienwochen statt. 13 teilnehmende Gastbetriebe von Neustift bis Barbian servieren dabei kulinarische Köstlichkeiten rund um die edle Frucht – die Kastanie.Im Herbst, und speziell in diesen zwei Wochen, erobert die Kastanie nicht nur die Speisekarte der Gastbetriebe, sondern auch die Herzen der Südtirolerinnen und Südtiroler sowie und der Gäste. „Mit den Eisacktaler Kastanienwochen wird speziell auf die Kastanie als landwirtschaftliches Produkt hingewiesen und die vielseitigen gastronomischen Verwendungsmöglichkeiten der Frucht werden noch mehr in den Fokus gerückt“, lobt Helmut Tauber, Obmann des Bezirkes Eisacktal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), die Initiative.Neben traditionellen Gerichten erwarten die Besucherinnen und Besucher eine runde Auswahl an kulinarischen Variationen und Kreationen - ob herzhaft oder süß, geröstet, als Beilage oder verarbeitet zu leckeren Kuchen, Desserts und Füllungen.Naturliebhaber und Kulturbegeisterte dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen. Die örtlichen Tourismusvereine bieten in der Kastanienzeit geführte Wanderungen, Konzerte, Märkte, Herbstfeste und viele andere interessante Veranstaltungen an, die einen Ausflug ins Eisacktal besonders lohnenswert machen.Die Edelkastanie spielt auch beim „Keschtnweg“ die Hauptrolle. Der Eisacktaler Kastanienweg führt von Vahrn über Brixen, Feldthurns, Klausen, Villanders und Barbian über den Ritten bis nach Bozen und weiter über Glaning bis ins Etschtal. Er verbindet Natur, Kultur, Kunstgeschichte, regionale Produkte und Veranstaltungen und eignet sich bestens für einen erholsamen Spaziergang oder eine Wanderung durch die herbstliche Landschaft.Auch wenn Sie glauben, die Kastanie schon zu kennen, werden Sie die edle Frucht bei den Eisacktaler Kastanienwochen in den 13 teilnehmenden Gastbetrieben auf verschiedenste Weise neu erfahren.Hotel Restaurant Pacher, Neustift, Tel. 0472 836 570Restaurant Der Traubenwirt, Brixen, Tel. 0472 836 552Restaurant Finsterwirt, Brixen, Tel. 0472 835 343Südtiroler Gasthaus Sunnegg, Brixen, Tel. 0472 834 760Restaurant Fink, Brixen, Tel. 0472 834 883Alpenrose’s Dining & Living, Pinzagen/Brixen, Tel. 0472 694 947Vinumhotel Feldthurnerhof Panorama-Wellness, Feldthurns, Tel. 0472 855 333Gasthof Wöhrmaurer, Feldthurns, Tel. 329 417 5789Restaurant Keschte/Oberwirt, Feldthurns, Tel. 0472 855 212Hotel Restaurant Taubers Unterwirt, Feldthurns, Tel. 0472 855 225Gasthof Walther von der Vogelweide, Klausen, Tel. 0472 847 369Gasthof Ansitz Fonteklaus, Lajen/Klausen, Tel. 0471 655 654Gasthof Rösslwirt, Barbian, Tel. 0471 654 188Nähere Informationen zu den „Eisacktaler Kastanienwochen“ finden Sie online unter www.kastanie.it