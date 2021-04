Alles Frühling in Meran - durchatmen und genießen

Die historische Laubengasse hat sich in ein urbanes Wohnzimmer „Salotto urbano“ mit übergroßen Lampenschirmen verwandelt. Unweit davon ziehen Bäume, die eine besondere Geschichte zu erzählen wissen in Richtung Stadtkern. Zitate berühmter Dichter und Denker werten diese „ Natur Galerie“ zusätzlich auf.Eine weitere, mehrteilige Installation, die den Spirit der Stadt Meran exzellent in Szene setzt, ist „ Baumklang“. Fünf Symbol-starke Bäume, fünf Klangmelodien, fünf Kunstwerke – gedacht und gestaltet von Anni Schwarz, Markus Prieth und Laura Zindaco.Merans Empfehlungen zur Freizeitgestaltung stehen ganz im Zeichen der Bewegung in der Natur, des ganzheitlichen Wohlseins, der Biodiversität und Nachhaltigkeit.Mit Meran beWegt , einem weiteren Juwel in der Schatzkiste, wird eben diese Besonderheit der Bewegung in der Natur und des Verwöhnens von Körper und Geist angeboten.Am letzten Mai Wochenende (28.-30. Mai 2021) ist es dann so weit: die Stadt zelebriert all das mit der dritten Ausgabe des Merano Flower Festival. Namhafte Pflanzenzüchter aus dem In- und Ausland zeigen ihre schönsten Exemplare und botanische Raritäten bei der Blumen- und Zierpflanzenausstellung. Am „Grünen Sofa“ geht es um wissenschaftliche Inhalte, nützliche Gartentipps, Buchpräsentationen und Podiumsdiskussionen zu Flora und Fauna.Zeitgleich und in thematischer Abstimmung zu den Frühlingsthemen findet im Kurhaus die Naturae et Purae statt.Drei Orte in unmittelbarer Nähe der Stadt Meran tun es uns gleich – dieverwöhnen Sie mit facettenreichen Erlebnismomenten im Mai und Juni: vom Blumenmarktdembis hin zumBesuchen Sie uns und erleben Sie selbst, was Meran für Sie bereithält, wir freuen uns Sie: www.meran.eu

