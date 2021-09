Alles nach Vorschrift für die notarielle Beurkundung?

[email protected]

Der Kauf oder Verkauf einer Immobilie ist kein leichtes Unterfangen.Auch wenn sich Käufer und Verkäufer einig sind, gibt es im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag eine Reihe bürokratischer Hürden, die mit Bedacht anzugehen sind.Deswegen sollte man sich in gute Hände begeben.In die Hände von Sparkasse Haus . Neben der normalen Maklertätigkeit für den Verkauf und die Suche von ObjektenDieser neue Service heißt Homebook . Es handelt sich dabei regelrecht um ein iin das der Verkäufer eine oder mehrere Konformitätsüberprüfungen und die entsprechende Zertifizierung einfügen kann.Das Homebook besteht aus drei Teilen: Baukonformitätserklärung, katastrale Konformitätserklärung und energetische Zertifizierung.Diedient dem Nachweis, dass der tatsächliche Zustand der Immobilie, dem von der Gemeinde genehmigten Projekt entspricht.- Wenn es keine Unstimmigkeiten gibt,und man kann zum nächsten Schritt übergehen.- Liegen hingegen Probleme,, in dem die Maßnahmen und Kosten für die Bereinigung der Situation angegeben sind.Diedient dazu, festzustellen, ob der tatsächliche Zustand der Immobilie, mit den beim Katasteramt hinterlegten Daten und Plänen übereinstimmt.überprüft die Ordnungsmäßigkeit und bescheinigt diese mit einer- Bei Unstimmigkeiten, in dem die auszuführenden Maßnahmen aufgeführt sind.Diebescheinigt schließlich den Zustand des Gebäudes in Bezug auf die Wärmedämmung.Da das Homebook personalisierbar ist, sind je nach der Dienstleistung, die Sie erwerben möchten,. Dementsprechend sind die Preise unterschiedlich.Und was ist, wenn man bereits beschlossen hat, sich Sparkasse Haus für den Verkauf der Immobilie anzuvertrauen?Beim VerkaufTel. 0471 1726520Waltherplatz 27 | BZ

