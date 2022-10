Alles Schmelzpfandl!

Melchamuis, Dämpfa, Tirschtlan, Pressknödel, Erdäpflblattln und andere Köstlichkeiten der Puschtra-Kost und Alt-Terner Gerichte stehen auf der Speisekarte - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt, eine Ausstellung zur „Esskultur im Wandel der Zeit“, Bauernmarkt, Mühlenbesichtigung und Geschichten aus der Kornkammer locken nach Terenten an der Pustertaler Sonnenstraße.Neben den Erlebnistipps erwarten Sie Genusshighlights: Melchermuis, Dämpfa, Tirtlan und noch mehr Gerichte bzw. Menüs aus der Bauernkuchl, Schmelzpfandl Frühstück, Schmelzpfandl Pizza und Burger sowie Genuss und Unterhaltung, Essen und Lachen beim Goschthaus-Theater mit der Heimatbühne Terenten.Genuss im Alpeggerhof, Nico’s Sportbar, Edelweiss, Tirolerhof, WaldrastSA 22.10. | SO 23.10.| SO 23.10.| SO 23.10.| SO 23.10.| SO 23.10.Geführte Wanderung mit Mühlenbesichtigung und Brotbacken| Tirolerhof| Waldrast| Tirolerhof| Nico’s Sportbar| AlpeggerhofTel. 0472/546140 - www.schmelzpfandl.com